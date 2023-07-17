Ödemiş'te polisten kaçarken uyuşturucu atan kişi tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisten kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu atan kişi yakalanarak tutuklandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro ekipleri, Ödemiş-Tire yolunda durumundan şüphelendikleri Ü.M'yi durdurmak istedi. Ü.M. kaçmaya başladığı sırada üzerinde bulunan uyuşturucu paketini yola attı. Ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Ü.M. tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisten kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu atan kişi yakalanarak tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro ekipleri, Ödemiş-Tire yolunda durumundan şüphelendikleri Ü.M'yi durdurmak istedi.
Ü.M. kaçmaya başladığı sırada üzerinde bulunan uyuşturucu paketini yola attı. Ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Ü.M. tutuklandı.