ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik, Asayiş, Trafik, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Oganize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Dron destekli yapılan uygulamada 100 araç kontrol edildi, dört kıraathane denetlenirken 250 şüpheli kişinin de Genel Bilgi Toplama sorgusu (GBT) yapıldı. (DHA)

ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

ÖDEMİŞ'TE POLİSTEN HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ödemiş, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title