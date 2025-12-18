Ödemiş'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, A.T'ye ait park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Yayla Caddesi'nde A.T'ye ait park halindeki 35 ZAA 25 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel