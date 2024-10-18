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Ödemiş'te özel gereksinimli öğrencilerin askerlik hayali gerçek oldu

Ödemiş'te özel gereksinimli öğrencilerin askerlik hayali gerçek oldu
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eğitim özel gereksinimli öğrenciler, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eğitim özel gereksinimli öğrenciler, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören ve asker olmak isteyen özel gereksinimli 4 öğrenci, Dünya Astsubaylar Günü etkinlikleri kapsamında jandarma araçlarıyla okuldan alınıp İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarma yeleği giydirilen öğrencilere karakol gezdirildi, askerlik hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerden Emine Gök, Türk bayrağını öperek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin'e verdi. Bayrağı öperek teslim alan Gültekin de öğrenciler için hazırlanan terhis belgesini takdim etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Güncel Ödemiş izmir

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