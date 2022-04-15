Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'nde Süleyman Aydın yönetimindeki 35 ALJ 817 plakalı otomobil ile İsmail Aydın'ın kullandığı 35 SAJ 46 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Aydın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Süleyman Aydın, Otomobil, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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