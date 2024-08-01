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Ödemiş'te otomobilin kamyona çarpması sonucu genç kız hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde bulunan genç kız hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavisi devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ödemiş'te 28 Temmuz'daki kazada yaralanan Rüveyda Berra Acar, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan namazın Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Acar'ın ailesi, yakınlarının yanı sıra Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da katıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emirhan Yeniay'ın Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 28 Temmuz'da Emirhan Yeniay (19) yönetimindeki 35 AKJ 800 plakalı otomobil, Menderes Caddesi'nde park halinde bulunan 35 ZND 01 plakalı kamyona çarpmıştı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Rüveyda Berra Acar (18), G.A. (18) ve Y.Y. (18) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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