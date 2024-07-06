Ödemiş'te Otomobilde El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobilde el yapımı patlayıcı, tabanca, bıçak ve maske ele geçirildi. Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi. 6 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Bürosu ve Ödemiş Asayiş-Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu.
Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirildi.
Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.