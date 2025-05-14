Ödemiş'te otomobil ve traktör çarpıştı: 2 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa S. yönetiminde 35 AET 388 plakalı otomobil, Sekiköy Mahallesinde Sedat Ç'nin kullandığı 35 BVR 405 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Sevgi, S. ambulansa Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel