Ödemiş'te Otomobil ve Motosiklet Kazası: İki Ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 67 yaşındaki Bayram Koçyiğit ve eşi Hilya Koçyiğit hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Bozdağ Mahallesi'nde N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, Hilya Koçyiğit olay yerinde, Bayram Koçyiğit ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Koçyiğit çiftinin hafta sonu Manisa'nın Salihli ilçesinden Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ne motosikletle gezmeye geldikleri kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü N.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
