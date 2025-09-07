Ödemiş'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü T.G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaymakçı Mahallesi'nde T.G. (40) yönetimindeki 35 CRB 490 plakalı motosiklet ile H.B. (42) yönetimindeki 35 AG 801 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere düşen T.G. yaralandı.
Yaralı T.G, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel