Haberler

Ödemiş'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü T.G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaymakçı Mahallesi'nde T.G. (40) yönetimindeki 35 CRB 490 plakalı motosiklet ile H.B. (42) yönetimindeki 35 AG 801 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen T.G. yaralandı.

Yaralı T.G, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı

Otomobil tamir ederken başına gelmeyen kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'in Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı tek kelimelik not gündem oldu

Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı not gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.