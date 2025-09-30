Haberler

Ödemiş'te Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Salih Y. yönetimindeki 09 E 0781 plakalı otomobil, Mescitli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Faruk Y'nin kullandığı 09 AOJ 121 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
