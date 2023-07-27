Ödemiş'te Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: 1 Ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride savrulan ve kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde Kiraz Ödemiş Karayolu Yolüstü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim Selçuk (59) idaresindeki 35 Z 2403 plakalı Tofaş marka otomobil yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu esnada Umut M. (21) idaresindeki domates yüklü kamyonetle çarpışan otomobil hurda yığınına dönerken, kamyonet yan döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Alim Selçuk'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz sürücünün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralanan minibüs şoförü Umut M. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR