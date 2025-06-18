Ödemiş'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki Hasan K. yaralandı. Olay sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Hilmi A. yönetimindeki 35 Z 1144 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde Hasan K. (32) idaresindeki 35 BBG 169 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Hasan K. yaralandı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel