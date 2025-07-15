Ödemiş'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Ödemiş'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Saadet C. (47) idaresindeki 35 BZJ 60 plakalı otomobil ile Cansu D. (25) yönetimindeki 35 CIE 674 plakalı otomobil, İnönü ve Mursallı mahallelerini bağlayan kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Zeliha D. (75) ve Umut A. (33) ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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