Ödemiş'te Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
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Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.Ç. (21) idaresindeki 35 AN 5559 plakalı otomobil ile H.D. yönetimindeki 21 ADF 515 plakalı otomobil, Ödemiş-İzmir karayolu Yeniköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle H.D'nin kullandığı otomobil, çiçek serasına sürüklendi.
Kazada, iki sürücü ile araçlardaki O.Y. (18) ve M.D. (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel