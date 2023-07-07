Ödemiş'te Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.