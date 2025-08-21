Ödemiş'te Otluk Alanda Yangın Çıktı

Ödemiş'te Otluk Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Zafer Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zafer Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
