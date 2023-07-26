Ödemiş'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR