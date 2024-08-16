Ödemiş'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi Güzdere mevkisinde, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 1 helikopter, 2 arazöz ve 1 su tankeri, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.