Ödemiş'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi Güzdere mevkisinde, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 1 helikopter, 2 arazöz ve 1 su tankeri, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.