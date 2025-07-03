Ödemiş'te Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış saati 21.30 olarak kaydedildi.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale başlattı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel