Ödemiş'te Orman Yangını Çıktı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ödemiş ilçesinin Küçükkavulcuk Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.56'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını görenler itfaiye ile jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangın söndürme çalışması sürüyor.