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Ödemiş'te Orman Yangını Çıktı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ödemiş ilçesinin Küçükkavulcuk Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.56'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını görenler itfaiye ile jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangın söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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