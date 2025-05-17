Ödemiş'te Okuma Yazma Kursunu Tamamlayanlara Sertifika Töreni

Ödemiş'te Okuma Yazma Kursunu Tamamlayanlara Sertifika Töreni
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Ödemiş ilçesinde 'Yarınlara İz Bırak' projesi kapsamında düzenlenen okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayanlar, sertifikalarını aldı. Törende öğretmenler ve yetkililer buluştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Kaymakamlıkça yürütülen "Yarınlara İz Bırak" projesi kapsamında okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayanlar belgelerini aldı.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde, Özel Yürekler Kurs bahçesinde düzenlenen törende, öğretmenler Yasemin Tellioğlu ve Serap Alın birer konuşma yaptı.

Daha sonra Ödemiş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Günel ve Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Gürsoy tarafından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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