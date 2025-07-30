Ödemiş'te Okul Tadilatları Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Tarafından Yapılıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okulların tadilat işlemlerini denetimli serbestlik yükümlüleri ve hükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce okulların bakım ve onarımına yönelik proje başlatıldı.

Proje kapsamında, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri ile açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerden oluşan ekip, okulların boya, masa ve sıralarının bakımı ile çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyor.

Kaymakam Mehmet Karabulut ve beraberindekiler, projenin uygulandığı 50. Yıl Ortaokulu'nda inceleme gerçekleştirdi.

Karabulut, buradaki konuşmasında, çalışmaların okul olması nedeniyle gerekli tüm hassasiyetin düşüldüğünü ve önlemlerin alındığını belirtti.

Öte yandan projeye katılan yükümlü ve hükümlülere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı boyacılık belgesi verilecek.???????