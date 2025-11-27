Haberler

Ödemiş'te Öğrenciler İçin 'Renkler Farklı, Amacımız Aynı' Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğretmen Eren Ayvaz, köy okullarındaki öğrencilere spor malzemeleri ve oyuncaklar ulaştırarak onların ekran bağımlılığından uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyor. Proje kapsamında çeşitli kurumlarla işbirliği yapılarak çocuklara eğlenceli aktiviteler sunuldu.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde öğretmen Eren Ayvaz'ın hayata geçirdiği 'Renkler farklı, Amacımız Aynı' projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere spor malzemeleri ve çeşitli oyuncaklar ulaştırıldı. Ayvaz, "Amacımız, çocukları ekran bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve güzel bir gün yaşamalarını sağlamak" dedi.

Ödemiş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Bölümü'nde görev yapan sınıf öğretmeni Eren Ayvaz, merkezden uzak kırsal ve dağlık mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler için 'Renkler Farklı, Amacımız Aynı' projesini hazırladı. Ayvaz, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dernekleriyle görüşerek çeşitli spor malzemeleri temin etti. Ayvaz, çok sayıda kurum ve kuruluşla da irtibat kurarak oyuncak desteği yapmalarını sağladı. Proje kapsamında elde edilen top, forma, oyuncak bebek, hulahop ve uzaktan kumandalı araba gibi oyuncaklar ve spor malzemeleri, köy okullarındaki çocuklara dağıtıldı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencileri ise atık malzemelerden eğitici materyaller hazırlayarak projeye katkı sundu. Drama ekibi de farklı kostümlerle masal canlandırmaları ve tiyatro gösterileri yaparak öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

'YÜZLERİNİN GÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Projeyi yürüten öğretmen Eren Ayvaz, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sunullah Desticioğlu ile köy okullarını ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizin bizden talepleri oluyor. Bunlar çok masumane istekler. Bu istekleri ulaştırdığımızda kendilerini önemli hissediyorlar. Amacımız, çocukları ekran bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve güzel bir gün yaşamalarını sağlamak. Yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca atık malzemelerden eğitici materyaller hazırlayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür öğretmen ve öğrencilerine de teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIN STADI GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e seslenen Ayvaz, "Göztepe'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 100 öğrencimizi stadyuma misafir ederlerse çok memnun oluruz. Çocukların stadı görmesini istiyoruz" diye konuştu. Günlüce İlkokulu Müdürü İbrahim Ekşi ise "Çocuklarımız çok mutlu oldu. İlk kez böyle bir ilgiyle karşılaştıkları için heyecanlandılar. Üzerlerinde olumlu bir etkisi oldu" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.