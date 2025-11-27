Ödemiş'te Öğrenciler İçin 'Renkler Farklı, Amacımız Aynı' Projesi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde öğretmen Eren Ayvaz'ın hayata geçirdiği 'Renkler farklı, Amacımız Aynı' projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere spor malzemeleri ve çeşitli oyuncaklar ulaştırıldı. Ayvaz, "Amacımız, çocukları ekran bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve güzel bir gün yaşamalarını sağlamak" dedi.

Ödemiş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Bölümü'nde görev yapan sınıf öğretmeni Eren Ayvaz, merkezden uzak kırsal ve dağlık mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler için 'Renkler Farklı, Amacımız Aynı' projesini hazırladı. Ayvaz, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dernekleriyle görüşerek çeşitli spor malzemeleri temin etti. Ayvaz, çok sayıda kurum ve kuruluşla da irtibat kurarak oyuncak desteği yapmalarını sağladı. Proje kapsamında elde edilen top, forma, oyuncak bebek, hulahop ve uzaktan kumandalı araba gibi oyuncaklar ve spor malzemeleri, köy okullarındaki çocuklara dağıtıldı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencileri ise atık malzemelerden eğitici materyaller hazırlayarak projeye katkı sundu. Drama ekibi de farklı kostümlerle masal canlandırmaları ve tiyatro gösterileri yaparak öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

'YÜZLERİNİN GÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Projeyi yürüten öğretmen Eren Ayvaz, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sunullah Desticioğlu ile köy okullarını ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizin bizden talepleri oluyor. Bunlar çok masumane istekler. Bu istekleri ulaştırdığımızda kendilerini önemli hissediyorlar. Amacımız, çocukları ekran bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve güzel bir gün yaşamalarını sağlamak. Yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca atık malzemelerden eğitici materyaller hazırlayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür öğretmen ve öğrencilerine de teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIN STADI GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e seslenen Ayvaz, "Göztepe'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 100 öğrencimizi stadyuma misafir ederlerse çok memnun oluruz. Çocukların stadı görmesini istiyoruz" diye konuştu. Günlüce İlkokulu Müdürü İbrahim Ekşi ise "Çocuklarımız çok mutlu oldu. İlk kez böyle bir ilgiyle karşılaştıkları için heyecanlandılar. Üzerlerinde olumlu bir etkisi oldu" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,