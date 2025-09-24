Haberler

Ödemiş'te Mutfak Yangını Kontrol Altına Alındı

Ödemiş'te Mutfak Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İnönü Mahallesi Toros Sokak'taki 2 katlı evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
