Ödemiş'te Mutfak Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi Toros Sokak'taki 2 katlı evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.