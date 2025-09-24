Ödemiş'te Mutfak Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İnönü Mahallesi Toros Sokak'taki 2 katlı evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel