Üye Girişi
Haberler

Ödemiş'te Mutfak Tüpü Patladı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ödemiş'te Mutfak Tüpü Patladı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda, evin çatısında ciddi hasar oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi 3. Karahayıt mevkisinde Fazlı Yetiştiren'e ait müstakil evde patlama sesinin ardından yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mutfaktaki büyük LPG tüpünden sızan gazın patlaması sonucu çıktığı belirlenen yangını söndürdü.

Patlama ve yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evin çatı bölümünde de yıkım oluştuğu görüldü.

Olay sırasında dışarıda olan ve itfaiyenin müdahalesi sırasında gelerek büyük üzüntü yaşayan Fazlı Yetiştiren ve eşi Talibe Yetiştiren'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Güncel Ödemiş izmir Yaşam Kaza

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Telegram'a neden girilmiyor? 23 Ekim son gelişmeler... Instagram'a ne oldu, neden yavaş? TUSAŞ saldırısını İsrail mi yaptı? TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir? Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı? Galatasaray Elfsborg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.