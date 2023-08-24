Ödemiş'te motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Ödemiş'te meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ödemiş'te meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Mahallesi Şehit Adnan Menderes Caddesi'nde F.K yönetimindeki 35 BLK 952 plakalı motosikletle, A.S.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve bisikletin kadın sürücüsü yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel