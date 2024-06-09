Ödemiş'te motosiklet traktörle çarpıştı: 1 ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bülent K. (30) yönetimindeki 35 ZOA 01 plakalı motosiklet, Artıcak Mahallesi yolunda karşı yönden gelen Ersan Ç'nin kullandığı 45 ZV 514 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bülent K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Traktörün sürücüsü gözaltına alındı.