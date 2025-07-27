Ödemiş'te Motosiklet-Traktör Çarpışması: Bir Kişi Ağır Yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 76 yaşındaki sürücü İbrahim İzci ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İbrahim İzci (76) idaresindeki 35 ZHA 34 plakalı motosiklet, Mursallı Mahallesi'nde Hüseyin Duvarcı'nın kullandığı 35 ZCC 29 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İzci ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzci, daha sonra Tire Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel