Ödemiş'te Motosiklet Sürücü Adaylarına Trafik Bilgilendirmesi

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki motosiklet sürücü adaylarını trafikte dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirdi. Kıdemli Başçavuş Hasan Küçükdümenci, sürücü adaylarına yaptığı konuşmada, Türkiye'deki trafik kazalarında maalesef bir çok vatandaşın yaralandığını ve hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki motosiklet sürücü adaylarını trafikte dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirdi.

Kıdemli Başçavuş Hasan Küçükdümenci, sürücü adaylarına yaptığı konuşmada, Türkiye'deki trafik kazalarında maalesef bir çok vatandaşın yaralandığını ve hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu kazalara motosikletlerin karıştığını kaydeden Küçükdümenci, şöyle konuştu:

"Kask, koruyucu gözlük ve ekipmanlarının motosiklet kullanımında önemli bir yerinin olduğunu hatırlatmak, bunların kullanılmaması halinde insan vücudunda kalıcı hasarlar oluşabilir, hatta kazalar ölümle sonuçlanabilmektedir. Özellikle gece motosiklet kullanan sürücülerinin gece ve gündüz reflektif yelek giymelerinin trafikte görünür olması açısından önemi çok büyüktür. Onun için hep birlikte 'Kaskımla güvendeyim, reflektif yelek giy görünür ol" sloganıyla sizleri bu konuda bilgi sahibi olmanız için bu etkinliği düzenledik."

Daha sonra yelek giyen ve kask takan motosiklet sürücü adayları şehir içinde farkındalık konvoyu oluşturdu.