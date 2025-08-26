Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Kuvvetli Mahallesi yakınlarında meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

M.M. yönetimindeki 35 Z 8592 plakalı motosiklet, Kuvvetli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen R.E'nin kullandığı 35 UAF 04 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.