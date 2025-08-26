Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Kuvvetli Mahallesi yakınlarında meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.M. yönetimindeki 35 Z 8592 plakalı motosiklet, Kuvvetli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen R.E'nin kullandığı 35 UAF 04 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel