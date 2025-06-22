Ödemiş'te Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Dereuzunyer Mahallesi Rahmanlar Barajı mevkisinde meydana geldi. H.D. (23) yönetimindeki 35 AHS 710 plakalı kamyon, karşı yönden gelen H.E. (16) yönetimindeki 35 CHF 012 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.E. ve arkasındaki M.G. (17), ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılıp, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan 2 yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.