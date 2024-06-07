Ödemiş'te minibüs devrildi: 4 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Zühal Ş. (34) yönetimindeki 43 RL 292 plakalı minibüs, Yeniköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Tevfik Ş. (34), Ayşe Naz Ş. (11) ve Ahmet Ş. (9) yaralandı.
Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.