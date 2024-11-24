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Ödemiş'te Mevsimin İlk Karı Yağdı

Ödemiş'te Mevsimin İlk Karı Yağdı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Bozdağ ve Gölcük mahalleleri beyaza bürünürken, soğuk hava etkisini artırdı. Yerel halk kar yağışından umutlu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesi ile 1049 rakımlı Gölcük Mahallesi'nin bazı bölümleri beyaza büründü.

Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı ilçede, soğuk hava da etkili oldu.

Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğukların aniden bastırdığını söyledi. Eksi 7 derece soğuğu, daha önce mahallede hissetmediğini ifade eden Aktaşoğlu, "Gölcük, beyaz gelinliğini giydi ortalık bembeyaz. İnşallah bunun arkası devam eder, kış mevsiminin bol kar yağışlı geçmesini diliyoruz." dedi.

Şahin Elbirlik ise "Geçen sene çok kurak bir sene yaşamıştık, inşallah bu sene yaşamayız. Kar yağışı dün akşam üstü başladı bugün devam etti. Kar yağınca Gölcük daha bir güzel oldu." diye konuştu.

Öte yandan belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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