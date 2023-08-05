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Ödemiş'te makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Zeytinlik Mahallesi'nde çıkan yangın, makilik alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan Gölcük yolunda bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangının büyüyüp makilik alana sıçraması sonrası bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Tragger Ödemiş Gölcük İzmir Güncel Haberler

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