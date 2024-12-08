Ödemiş'te Maden Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir maden kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü Mücahit Duranoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duranoğlu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen maden kamyonunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emirli Mahallesi'ndeki bir maden işletmesinde çalışan Mücahit Duranoğlu (28) yönetimindeki maden kamyonu, maden sahası dışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü Duranoğlu, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Duranoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.
Duranoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.