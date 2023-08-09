Ödemiş'te Kurusıkı Tabancaların Namlularını Açarak Satış Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularını açarak sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K'nin evinde kuru sıkı tabancaların namlularını açarak satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca parçaları, tabanca gövdesi, 12 fişek, 2 tabanca namlusu yapılacak metal boru, 28 tabanca ve namlu yayı, çok sayıda namlu açımında kullanılan atölye malzemesi ve 20 adet kabza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.