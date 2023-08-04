Ödemiş'te Kavga Sonucu Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda kavga ettiği gencin abisi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Furkan Topan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İ.E. ise soruşturma kapsamında tutuluyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda kavga ettiği gencin abisi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Furkan Topan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 20.50 sıralarında Ulus Meydanında gerçekleşti. İddialara göre; K.E. (16) ile Furkan Topan (18) kız meselesi nedeniyle tartıştı. Topan, yanında getirdiği bıçakla K.E.'nin kolunu keserken, o esnada olay yerinde olan K.E.'nin abisi İ.E. Topan'ın elinden bıçağı alarak bacağından yaraladı. Bir süre sonra yere yığılan Topan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topan, ilk müdahalenin ardından Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedaviye cevap vermeyen Topan, hayatını kaybetti.

Furkan Topan tarafından kolundan yaralanan K.E.'nin Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavisi devam ettiği öğrenilirken, Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise olayın ardından İ.E.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR