Ödemiş'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehanede kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki etkinlikte 120 vatandaş kan bağışladı.

Etkinliği organize eden mahalle muhtarı ve kahvehane sahibi Mehmet Çetin, her üç ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Bağışçılardan Özay Kaptan da kana ihtiyacı olanlara yardımcı olduğu için mutlu, huzurlu hissettiğini ifade etti.

Hayırseverin desteğiyle alınan hediyeler çekilişle bağışçılara verildi.