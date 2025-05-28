Ödemiş'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Ödemiş'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kahvehanede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 120 vatandaş kan bağışladı. Mahalle muhtarı Mehmet Çetin, her üç ayda bir bu etkinliği tekrar ettiklerini belirtti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehanede kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki etkinlikte 120 vatandaş kan bağışladı.

Etkinliği organize eden mahalle muhtarı ve kahvehane sahibi Mehmet Çetin, her üç ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Bağışçılardan Özay Kaptan da kana ihtiyacı olanlara yardımcı olduğu için mutlu, huzurlu hissettiğini ifade etti.

Hayırseverin desteğiyle alınan hediyeler çekilişle bağışçılara verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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