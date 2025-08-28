Ödemiş'te Kan Bağışı Kampanyası: 150 Kişi Katıldı

Ödemiş'te bir kıraathanede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Etkinliği organize eden mahalle muhtarı Mehmet Çetin, sahibi olduğu Üç Eylül Mahallesi'ndeki kıraathanede, 150 kişinin kan bağışında bulunmasını sağladı.

Her 4 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlediğini anımsatan Çetin, etkinliği 2016 yılından bu yana sürdürdüğünü belirtti.

Çetin, bugüne kadar 2 bin 800 kişinin kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Bugün 32. kan bağış kampanyasını düzenleyerek bir kez daha Türk Kızılay'a olan desteğimizi kan bağış gönüllüleriyle birlikte sürdürdük. Hedefim 10 bin kişinin kan bağışında bulunmasına katkı sunmak. Bu kampanyamızda rekor düzeyde bir katılım sağlandı." dedi.

Bağışçılardan Hüseyin Erol, düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirtirken, İsmail Yeşil ise, "İnsan hayatı açısından önemli olduğunu bildiğimiz kan, herkese bir gün lazım olacak." dedi.

Hayırseverin desteğiyle alınan hediyeler, çekilişle bağışçılara verildi.

Kan bağışları, Türk Kızılay Ödemiş Kan İstasyonu ekiplerince alındı.