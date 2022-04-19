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Ödemiş'te kan bağışı etkinliği düzenlendi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir kahvehanede kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir kahvehanede kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi Mehmet Çetin, yaptığı açıklamada, vatandaşların desteğiyle bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

İş yerinde 19. kez kan bağışı etkinliği organize ettiğini aktaran Çetin, bugün 100 kişinin bağışta bulunduğunu dile getirdi.

Eşiyle kan veren İbrahim Alpay ise bu konuda herkesin duyarlı olmasını istedi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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