Ödemiş'te Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Birgi Mahallesi'nde H.Ç. yönetimindeki 45 UA 3464 plakalı kamyonet ile E.T. idaresindeki 35 BBG 487 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü E.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan C.D. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.