Ödemiş'te Kamyonet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücünün direğe ve ağaca çarptığı kamyonet kazasında 22 yaşındaki Egecan G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Egecan G. (22) idaresindeki 35 EMN 38 plakalı kamyonet, Kaymakçı Mahallesi'nde aydınlatma direğine, daha sonra ise zeytin ağacağına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel