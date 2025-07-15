Ödemiş'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Enis S. (47) yönetimindeki 45 AHG 670 plakalı kamyonet ile Tahir A. (50) idaresindeki 35 AB 0506 plakalı otomobil, Ödemiş-Salihli kara yolu Bozdağ Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kamyonet yoldan çıktı.
Kazada kamyonetin sürücü hafif, yolcu konumundaki Cumhur B. (42) ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel