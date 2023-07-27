Ödemiş'te Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişi olay yerinde, yaralanan ise hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alim Selçuk (60) yönetimindeki 35 Z 2403 plakalı otomobil, Yolüstü Mahallesi yakınlarında Umut M'nin kullandığı 35 ZCA 21 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Alim Selçuk'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel