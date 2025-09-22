Ödemiş'te Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki İzzet A. yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Özgür Ç. (42) yönetimindeki 35 Z 8088 plakalı kamyonet Balabanlı Mahallesi yolunda İzzet A'nın (18) kullandığı 35 BSN 221 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan İzzet A. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel