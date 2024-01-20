Ödemiş'te Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet K, (38) yönetimindeki 35 BNS 987 plakalı kamyonet ile Mehmet Ö. (40) idaresindeki 35 AT 3499 plakalı kamyon, Üçkonak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan sürücünün babası Yaşar K. (74) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.