Ödemiş'te kaçak tütün operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinde 60 bini dolu 76 bin makaron ile 22 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak tütün ve makaron bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

İş yerinde yapılan aramalarda 60 bini dolu 76 bin makaron, 22 kilo kıyılmış tütün, 650 paket sigara, 70 paket tütün sarma kağıdı ve 50 kutu nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.