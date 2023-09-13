Ödemiş'te İlköğretim Haftası kutlandı

Ödemiş'te 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı kapsamında İlköğretim Haftası kutlama töreni gerçekleşti.

Tören programı kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu tarafından çelenk konuldu, bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Zafer İlkokulu'nda devam eden programda konuşan Desticioğlu, eğitimin bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç olduğunu belirterek, "Türk eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımıza Türk milli eğitimin temel amaçlarından biri olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevi üstlenmiştir." dedi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, müzik gösterisi ve halk oyunları gösterileri yer aldı.