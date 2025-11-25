Ödemiş'te İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Turgay T'nin (47) kullandığı 35 TUT 02 plakalı otomobil, Balabanlı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Halil İbrahim Ç. (60) idaresindeki 09 HR 875 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile 35 TUT 02 plakalı otomobildeki Derya T. yaralandı.

Ovakent Mahallesi'nde ise İbrahim A'nın (27) kullandığı 21 DD 204 plakalı panelvan, karşı yönden gelen Ali G. (50) yönetimindeki 35 ALC 187 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan, Kıymet A'nın (49) kullandığı 09 TC 022 plakalı otomobil ve Metin Acar'ın yönetimindeki 35 S 45050 plakalı otobüse çarparak durabildi.

Kazada Kıymet A. ve otomobildeki Pınar K. (28) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.