Ödemiş'te "huzur ve güven" uygulanması yapıldı - Haberler

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Ödemiş'te "huzur ve güven" uygulanması yapıldı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ekiplerin uygulama noktasında yaptıkları çalışmalar İZMİR - Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik KOM Asayiş Trafik Çevik Kuvvet Ekipleri tarafından İlçenin Umurbey Mahallesi ve Emmioğlu Mahallesi üzerinde, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde Huzur ve Güven uygulaması yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ekiplerin uygulama noktasında yaptıkları çalışmalar İZMİR - Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik KOM Asayiş Trafik Çevik Kuvvet Ekipleri tarafından İlçenin Umurbey Mahallesi ve Emmioğlu Mahallesi üzerinde, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde Huzur ve Güven uygulaması yapıldı.

Ödemiş'te huzur ve güven uygulanması yapıldı

Ödemiş'te huzur ve güven uygulanması yapıldı

Ödemiş'te huzur ve güven uygulanması yapıldı

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Narkotik, Hisarcık, Asayiş, Ödemiş, Güncel, Haberler

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