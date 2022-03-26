Ödemiş'te "huzur ve güven" uygulanması yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ekiplerin uygulama noktasında yaptıkları çalışmalar İZMİR - Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik KOM Asayiş Trafik Çevik Kuvvet Ekipleri tarafından İlçenin Umurbey Mahallesi ve Emmioğlu Mahallesi üzerinde, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde Huzur ve Güven uygulaması yapıldı.